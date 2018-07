Sem Jefferson, Renan quer ganhar chances no Botafogo Reserva imediato de Jefferson, o goleiro Renan tem aproveitado a ida do companheiro de Botafogo à seleção brasileira para se firmar no gol alvinegro. O atleta, formado nas categorias de base do clube e hoje com 24 anos, já fez 96 partidas com a camisa do Botafogo (levou 103 gols). O goleiro disputou os últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro.