Sem Jefferson, René Simões escalará Renan nos próximos jogos do Botafogo O goleiro Jefferson vai desfalcar o Botafogo no jogo deste domingo, contra a Cabofriense, em Macaé, pelo Campeonato Carioca. Isso porque o atleta estará a serviço da seleção brasileira. Ele será substituído por Renan, conhecido do torcedor do clube por ser o reserva imediato para a posição.