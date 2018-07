Sem Jobson, Bahia busca a primeira vitória em casa contra Botafogo

A equipe deve contar com o retorno do meia Carlos Alberto, depois de duas rodadas afastado por contusão. Por outro lado, o Bahia tem um desfalque importante, o atacante Jobson, destaque do time na competição. Por pertencer ao Botafogo, o jogador não pode ser escalado para a partida - a multa estabelecida por contrato para que o Bahia pudesse usar o atleta é de R$ 1 milhão.

O técnico René Simões, que acompanhou, na última quinta-feira, a partida entre Botafogo e Atlético Goianiense, no Rio de Janeiro (empate por 1 a 1), promete fazer mistério até a hora do jogo para dizer quem é o substituto do atacante. "Antes, vamos ver como o Botafogo vem armado", afirmou. Os favoritos são Gabriel e Lulinha, que vêm sendo usados nas partidas, apesar de o treinador não descartar a escalação de Maranhão ou de Rafael. "(A indefinição) é boa para deixar o grupo animado", completou.

Outro que pode continuar desfalcando o Bahia, por contusão, é o lateral-esquerdo Ávine, mas René Simões afirma esperar pela recuperação. Como seu substituto na partida contra o Avaí, Dodô, foi vetado - também por lesão -, caso o titular não possa jogar, o lateral-direito Marcos deve ser improvisado na posição.

Botafogo. Trata-se apenas da nona rodada, mas o Botafogo já lida com os previstos problemas de contusões e suspensões. Para o confronto contra o Bahia, o técnico Caio Júnior tem alguns problemas que vem há algum tempo e outros recentes para armar a equipe, que precisa vencer para se recuperar do tropeço em casa.

Além de Loco Abreu e Arévalo, na seleção uruguaia, Jefferson, na brasileira, Cortês, lesionado, e Marcelo Mattos sem contrato, Caio Júnior perdeu Everton para uma lesão no ombro no empate contra os goianos e foi informado que Renato não vai fazer sua aguardada estreia porque não pôde ser inscrito.

Eis um golpe duro para o treinador, que poderia simplesmente inserir Renato na vaga de Everton. Agora, precisa ponderar como armar o time. É possível que lance Caio, reestruturando o ataque com dois homens, ao lado de Herrera.

Seja como for, a preocupação maior do treinador gira em torno de um homem que vai estar em campo. Maicosuel não tem apresentado o futebol de outros tempos, desde o seu retorno de uma grave lesão no joelho esquerdo. Caio, no entanto, confia na recuperação plena do meia e acha que o problema é mais mental do que técnico.

"Ele está ansioso, o que é normal. Quer voltar a ser aquele Maicosuel de antes da cirurgia, mas é preciso ter calma. Ficou oito meses parado", ponderou o técnico. "Eu vou fazer de tudo para ele voltar a ser aquele Maicosuel que a torcida tanto gosta".

Sobre o adversário, o comandante botafoguense espera aproveitar o ímpeto do Bahia, que ainda não venceu em casa. "É um time que joga com muita agressividade, mas eles terão que sair para o jogo e aí pode pintar coisa boa para a gente".

BAHIA - Marcelo Lomba; Jancarlos, Paulo Miranda, Titi e Ávine (Marcos); Fahel, Diones, Marcone e Carlos Alberto (Ricardinho); Gabriel (Lulinha) e Júnior. Técnico: René Simões.

BOTAFOGO - Renan; Alessandro, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo; Lucas Zen, Somália, Elkeson e Maicosuel; Caio e Herrera. Técnico: Caio Júnior.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS). Horário: 16 horas; Local: Estádio de Pituaçu, Salvador (BA).