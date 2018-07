Sem jogar a toalha, Atlético-MG encara a embalada Ponte Preta por reabilitação O Atlético Mineiro viu o Corinthians abrir oito pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro graças à goleada sofrida para o Sport por 4 a 1 na última rodada. Apesar de o sonho do título ter ficado mais distantes, o time ainda não jogou a toalha e buscará a reabilitação neste domingo, às 19h30, contra a Ponte Preta, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 32.ª rodada.