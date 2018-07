Sem jogar, atacante do Corinthians está próximo de acerto com o Atlético-PR

O Corinthians espera sacramentar até o começo da semana que vem o empréstimo do atacante Luidy para o Atlético-PR. O jogador de 20 anos ficaria no clube paranaense até o fim do ano e resta definir apenas uma cláusula de compra do atleta.

O jogador chegou ao Corinthians com um déficit físico e passa por um trabalho especial para ganhar massa muscular. Entretanto, a comissão técnica reavaliou a situação do jogador e entendeu que seria melhor ele sair para ter mais espaço e conseguir jogar, já que em sua posição, Carille conta com muitas opções.

Luidy chegou do CRB no início do ano e foi contratado por R$ 500 mil. Por causa da questão física, ele não foi sequer inscrito no Campeonato Paulista e ainda não foi nem relacionado para jogos na Copa do Brasil ou da Sul-Americana.

Além de Luidy, outros jogadores também podem ser emprestados, como o meia Rodrigo Figueiredo, o volante Warian e o atacante Bruno Paulo. Atualmente, o elenco de Carille conta com 41 jogadores, número muito elevado na opinião do treinador.