Sem jogar, Boca Juniors e Tigres avançam na Libertadores

A Copa Libertadores conheceu na noite desta quinta-feira as duas primeiras equipes classificadas às oitavas de final. Mesmo sem entrar em campo, o mexicano Tigres e o argentino Boca Juniors avançaram na competição, graças aos resultados das partidas dos seus respectivos grupos.

Em Buenos Aires, o River Plate se complicou de vez no Grupo 6 da Libertadores ao só empatar por 1 a 1 com o peruano Juan Aurich. O time da casa abriu o placar com Mercado aos 25 minutos do primeiro tempo, mas cedeu a igualdade nos instantes finais do duelo, aos 44 minutos da segunda etapa, com o gol de Delgado.

Com isso, o Tigres está classificado para as oitavas de final, pois já somou dez pontos no Grupo 6. O time mexicano é seguido por Juan Aurich, com cinco, e River Plate e San Jose, da Bolívia, ambos com três.

Já o Boca Juniors se classificou antecipadamente graças ao empate por 1 a 1 entre Palestino e Montevideo Wanderers, em Santiago. Alex Silva abriu o placar para a equipe uruguaia, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Silva Perez empatou o duelo para o time chileno, aos 22 minutos da etapa final.

Com 100% de aproveitamento, o Boca Juniors lidera o Grupo 5 da Libertadores com 12 pontos e agora já garantido nas oitavas de final. O Wanderers é o segundo com sete, à frente do Palestino, com quatro, e do Zamora, que ainda não pontuou.