Sem jogar desde 2016, Galhardo vive expectativa de estrear pelo Cruzeiro

O lateral-direito Galhardo está cada vez mais próximo de voltar aos gramados. Relacionado pelo técnico Mano Menezes para os dois últimos jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro - as derrotas para Coritiba e Atlético Mineiro -, ele não chegou a ser aproveitado, mas celebrou a satisfação de retomar algumas das rotinas de um jogador profissional.

"Após oito meses de cirurgia, de recuperação, você poder voltar às atividades normais é motivo de muita alegria. Fui convocado pelo professor Mano Menezes para a partida em Curitiba e teve todo aquele protocolo de primeiro jogo. Subir na cadeira, fazer um discurso, cantar uma música, e que é bem legal, pois une mais o grupo, você se sente mais à vontade. E a alegria que você sente ali mais a adrenalina do jogo é uma sensação muito boa. Foram oito meses muito difíceis para mim, mas a felicidade de estar voltando é muito grande", declarou.

Galhardo entrou em campo pela última vez em novembro de 2016, pelo Atlético Paranaense. Depois, em fevereiro, passou por cirurgia no joelho direito. No Cruzeiro, ele está desde agosto, inicialmente se recuperando da operação, mas agora treinando normalmente.

"Há três meses treino no clube me preparando com os profissionais bem capacitados que temos aqui. É claro que quando você fica oito meses fora para voltar no fim da temporada com todos do elenco com ritmo de jogo, e você um pouco abaixo deles, com certeza vou sentir um pouco. Não sei quanto tempo consigo jogar, mas estou liberado pelo departamento médico e por todo do clube para poder atuar, então fico à disposição do professor (Mano) para quando ele precisar", afirmou.

Galhardo só tem contrato com o Cruzeiro até dezembro, ainda que o vínculo dê ao clube a opção de renová-lo por mais dois anos. Por isso, Galhardo sabe da necessidade de atuar na reta final da temporada para ter o seu acordo ampliado. "Restam oito jogos para o fim da temporada, tenho muita vontade de permanecer, para isso preciso jogar. Espero ter a minha oportunidade para mostrar o meu valor, mostrar que estou bem e que não tenho nenhuma restrição", finalizou.

Derrotado nas duas últimas rodadas, o Cruzeiro está em quinto lugar no Brasileirão, com 47 pontos. O time voltará a jogar na próxima segunda-feira, quando visitará o Palmeiras, no Allianz Parque.