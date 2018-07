Sem jogar desde a Copa, Schweinsteiger volta ao Bayern de Munique

Sem jogar oficialmente desde que ajudou a seleção da Alemanha a conquistar o título da Copa do Mundo, diante da Argentina, no dia 13 de julho, no Maracanã, Bastian Schweinsteiger finalmente está de volta aos gramados. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, sofrida em amistoso da pré-temporada, ele foi relacionado pelo técnico Pep Guardiola para a partida que o Bayern de Munique disputa neste sábado, contra o Hoffenheim, pelo Campeonato Alemão.

"Ainda não sei se ele vai começar jogando. Mas ele pode nos ajudar muito com sua experiência", disse Guardiola, ao confirmar nesta sexta-feira que Schweinsteiger voltou a ser relacionado no Bayern. O retorno do volante, inclusive, vem em boa hora para o time de Munique, já que Philipp Lahm, que tem jogado na mesma posição, acaba de sofrer grave lesão no tornozelo direito e ficará afastado dos gramados por pelo menos três meses.

Com 30 anos, Schweinsteiger é um dos principais jogadores do Bayern e acaba de ser alçado à condição de capitão da Alemanha, substituindo justamente Lahm, que anunciou a aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo. No retorno, ele espera ajudar o clube de Munique a ganhar do Hoffenheim e, assim, ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão - está com 27 pontos, com quatro de vantagem sobre o segundo colocado Wolfsburg.