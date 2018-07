Sem jogar desde a Copa, Schweinsteiger volta aos treinos no Bayern

Com a maior parte dos principais jogadores cedidos para suas seleções nacionais, o Bayern de Munique teve uma ótima novidade no treinamento desta terça-feira. O volante Bastian Schweinsteiger voltou a trabalhar ao lado dos seus companheiros após quatro meses afastado dos gramados em razão de uma lesão no joelho esquerdo.

Schweinsteiger participou de toda a atividade desta terça-feira, que teve uma hora de duração, trabalhando ao lado de alguns jogadores renomados, como Philipp Lahm, o francês Franck Ribery e o espanhol Xabi Alonso, que optaram por não mais defender as suas respectivas seleções nacionais.

Depois, Schweinsteiger ainda realizou trabalhos físicos ao lado de Sebastian Rode e acompanhado por um preparador. O Bayern, porém, evitou realizar uma previsão sobre quando o volante estará novamente à disposição do técnico Pep Guardiola para entrar em campo.

Schweinsteiger não disputa uma partida desde o dia 13 de julho, quando a Alemanha derrotou a Argentina por 1 a 0, em duelo definido apenas na prorrogação e conquistou o título da Copa do Mundo.

Líder do Campeonato Alemão e do Grupo E da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern volta a entrar em campo no dia 22 de novembro, quando receberá o Hoffenheim em partida válida pela 12ª rodada do torneio nacional.