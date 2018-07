Sem jogar desde agosto, Cleiton Xavier pode reforçar o Palmeiras

O Palmeiras pode ter um importante reforço para enfrentar o Rosario Central, dia 6 de abril, no Gigante de Arroyito, em Rosario. O meia Cleiton Xavier, após sete meses, pode voltar a aparecer no time no confronto com os argentinos.

A última vez que o camisa 10 atuou foi no dia 19 de agosto. De lá para cá, acumulou diversas lesões e ainda na pré-temporada, no dia 15 de janeiro, reclamou de dores na panturrilha direita durante um treino sem a presença da imprensa e após exames, foi constatado uma lesão grave que o deixaria longe dos gramados por oito semanas, período já superado.

Na semana passada, Cleiton chegou a fazer algumas atividades no gramado, mas na segunda-feira fez apenas um treino leve com bola e na terça ficou na academia. Na quarta, em atividade sem a presença da imprensa, ele treinou com bola novamente e a expectativa é que no começo da semana ele já consiga fazer atividades mais intensas no gramado.

“Ele está recuperado da lesão na panturrilha, mas cumpre um trabalho individualizado em função da circunstâncias e dos exames que fizemos. Será habitual vê-lo no campo, na academia e na fisioterapia fazendo trabalhos específicos para termos o máximo dele com o menor risco possível”, disse o médico Rubens Sampaio.

Preocupado com a condição física do jogador, o Palmeiras decidiu não inscrever o meia no Campeonato Paulista, mas o colocou na lista dos 30 jogadores da Libertadores.