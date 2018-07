Sem jogar desde agosto, Dagoberto é contratado pelo Vitória O atacante Dagoberto tem novo clube. Nesta quarta-feira, o Vitória anunciou a contratação do jogador, que estava sem vínculo com qualquer equipe desde o fim do ano passado, quando se encerrou o seu contrato com o Cruzeiro, que o havia emprestado na última temporada ao Vasco.