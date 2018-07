Sem jogar desde novembro, Fabrício é apresentado no Joinville

O veterano estava sem atuar desde novembro do ano passado, tendo sido titular do Vasco durante quase toda a campanha dos cariocas na Série B de 2014. Ele ficou sem contrato ao fim da temporada e passou todo o primeiro semestre sem clube. Natural de Imbituba, no litoral catarinense, vai jogar perto de casa.

De acordo com o presidente do Joinville, Nereu Martinelli, a contratação foi necessária para suprir a ausência do também volante Renato, emprestado pelo Palmeiras, que sofreu lesão grave no joelho esquerdo e não joga mais neste ano.