Sem jogar há mais de dois meses, Kazim aguarda propostas no Corinthians

Kazim voltou a ser relacionado para um jogo após mais de dois meses no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Sport, em Recife. Entretanto, segue sem jogar e dificilmente voltará a ter oportunidades no Corinthians. O jogador já foi liberado para procurar clubes, mas ainda não conseguiu achar uma boa oportunidade.

O turco, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2019, fez apenas seis jogos oficiais neste ano, todos pelo Paulistão. A última vez que entrou em campo, foi na 12ª rodada do estadual, quando Carille poupou alguns atletas. Anteriormente, havia jogado na quarta rodada, contra o São Paulo. Ele ainda ficou no banco de reservas contra o Bragantino, pelo primeiro jogo das quartas de final, mas não entrou.

De lá para cá, Kazim sumiu do time. Não foi inscrito na Libertadores e não foi utilizado no Campeonato Brasileiro. A diretoria já o avisou que está aberta para negociações seja por empréstimo ou até em definitivo, caso alguém se interesse em contratá-lo.

Apareceram poucas ofertas e nenhuma delas agradou ao jogador. Sem ser utilizado por Carille, ele tem treinado normalmente e continua sendo um dos atletas mais queridos pelos companheiros de time, por causa de seu bom humor.

Depois da saída de Jô para o futebol japonês, Carille testou Kazim na posição, mas não gostou do resultado e acabou alterando o esquema tático. Com a recente chegada de Roger, o treinador disse que poderia testar a volta do esquema com centroavante.