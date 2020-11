Sem jogar há nove meses, Jemerson encaminha acordo com o Corinthians

O Corinthians deve anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro Jemerson. O jogador de 28 anos está no Monaco, da França, mas não vem sendo aproveitado, e por isso, deve chegar sem custos ao time paulista, além dos salários e luvas da transação. O jogador deve chegar ao Brasil até terça-feira para passar por exames e assinar contrato.

O último jogo de Jemerson foi no dia 28 de janeiro, na derrota por 1 a 0 para o Saint-Étienne, pela Copa da França. De lá para cá, ele só treinou e atualmente está afastado do elenco e dos treinamentos do clube francês. O defensor tem feito suas atividades no clube em horários diferentes dos outros jogadores.

Caso a contratação seja confirmada, Jemerson precisará levar algumas semanas para ter condições de jogo. Mas precisará correr contra o tempo, já que o técnico Vagner Mancini precisa de opções no setor. Atualmente, ele conta apenas com Gil, Bruno Méndez e Marllon, além de garotos da base. Danilo Avelar está machucado e não joga mais na temporada.

A ideia do Corinthians é acertar um contrato de empréstimo com Jemerson válido até o meio do ano que vem, quando termina o vínculo dele com o clube francês. Se ele for bem, o time paulista pode contratá-lo sem custos após o período.

Recentemente, o zagueiro chegou a ser sondado por outros clubes francês, mas decidiu que deseja voltar para o Brasil. No passado, ele chegou a ser especulado na Juventus e no Liverpool e negociou com o Flamengo, mas as conversas não evoluíram.

O zagueiro teve destaque no futebol brasileiro pelo Atlético-MG. Ele fez parte do time campeão da Libertadores de 2013 (que também tinha o atacante Jô). Ele também participou do título da Recopa Sul-America e da Copa do Brasil, ambos em 2014. Já foi convocado para a seleção brasileira principal duas vezes.