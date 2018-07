Palmeiras apresenta Fellype Gabriel, que não joga há quase um ano

Fellype Gabriel foi apresentado nesta terça-feira no Palmeiras e como mais uma opção para o meio-campo do time comandado pelo técnico Marcelo Oliveira. Sem atuar há quase um ano, o jogador de 29 anos vem do Sharjah, dos Emirados Árabes, com contrato até maio de 2017, em busca de melhores condições de trabalho. No clube árabe, chegou a passar por tratamentos diferentes para curar lesões.

Em julho, ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo, chegou a atuar em agosto, mas desde então, não conseguiu atuar mais. Nos Emirados Árabes, cansou de receber infiltrações e passar por tratamentos pouco ou nada eficientes. "A parte médica lá é bastante comercial. Quando eu estava me recuperando da lesão, o médico fez um negócio e me prejudicou", disse, lembrando que quando estava quase recuperado, recebeu uma injeção de infiltração no joelho e acabou trincando o osso no local.

Até tratamento com bife de carne foi feito no jogador. Após uma pancada no peito do pé, os médicos do time árabe fizeram um tratamento especial. "Eu precisava jogar. Fui para o jogo, sentei na maca, ele (médico do clube) pegou um pedaço de bife, colocou um remédio e colocou no meu pé. Nem consegui fechar a chuteira. No jogo seguinte, ele queria colocar o bife de novo, mas não deixei", lembrou.

Preocupado com sua condição física, o meia contratou um fisioterapeuta brasileiro para ajudá-lo. Irritado, o médico do Sharjah não aceitava que ele ajudasse os outros atletas. "Os árabes me ligavam para ser atendido por ele. O pessoal vivia machucado e alguns chegaram a ir na minha casa para ser atendido escondido. Lamento muito de não poder ter ajudado mais os companheiros. Tinha hora que dava dó dos meninos", contou.

Empolgado com a chegada ao Palmeiras, o meia disse que está pronto para estrear, embora ainda não esteja 100% fisicamente. O jogador participa dos treinos desde maio e aguardava sua documentação chegar para ser registrado no Boletim Informativo Diário da CBF e ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira.