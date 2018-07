Sem jogar há três anos, Breno sofre lesão na 2ª semana de treinos

Sem jogar há quase três anos, Breno tenta voltar a ser um jogador no São Paulo, mas já tem o primeiro empecilho. O jogador sofreu um estiramento no músculo reto femural da coxa esquerda e vai precisar passar por tratamento no Reffis, o centro de recuperação do clube.

O jogador de 25 anos começou a pré-temporada alguns dias antes do restante do elenco e vinha surpreendendo nos treinos, ainda que não tivesse nenhuma previsão de retorno aos gramados.

"A gente não pode ter pressa com ele. Temos de ter cuidado, dar suporte e aguardar um retorno dele, que vem naturalmente. Esta primeira fase é mais complicada, pois fazia muito tempo que ele não treinava assim", comentou o técnico Muricy Ramalho.

TREINO DA TARDE

Após o treino no campo pela manhã, sob o comando de Muricy, o São Paulo voltou a trabalhar na tarde desta quarta-feira, desta vez realizando atividades físicas com os preparadores Zé Mário e Sérgio Rocha. Os jogadores fizeram exercícios de fortalecimento muscular, correram em volta do campo e ainda treinaram na piscina.