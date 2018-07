Sem jogar, Martinuccio será operado de novo no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - No Cruzeiro há mais de um ano e meio, Martinuccio ainda não completou 20 jogos com a camisa celeste. Sem atuar desde setembro do ano passado, ele vai ficar mais tempo afastado dos gramados, uma vez que terá que ser novamente operado. De acordo com o clube, a cirurgia será realizada nos próximos dias para aliviar as dores que o atacante sente nas tíbias das duas pernas.

"Foi indicado para ele um pequeno procedimento cirúrgico para a exploração da região onde foi realizada a cirurgia, para oferecer e ele uma melhora em relação a essa dor final que ele vem brigando um pouquinho com ela", explicou o médico do Cruzeiro, Sérgio Freire Júnior.

Contratado junto ao Villarreal, da Espanha, em julho de 2012, o argentino só estreou em setembro. Depois, em janeiro de 2013, precisou ser operado das duas pernas e só voltou aos gramados em julho. De acordo com o médico, porém, as dores de agora são em uma região diferente do local que foi operado. "A reação por stress dele era bem mais próxima do tornozelo e a região que ele vem sentindo incômodo é um pouco mais para cima, próximo do joelho", disse.