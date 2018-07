Sem jogar no meio de semana, Grêmio abre preparação com treino físico

Sem compromisso oficial até sábado, quando visita o Cruzeiro, em Gravataí, pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio abriu a semana nesta terça-feira com um treino físico. A atividade foi basicamente realizada na academia, focado na regeneração e condicionamento físico.

Os atletas que atuaram como titulares no empate com o São José, domingo, foram os primeiros a irem a campo, apenas para um treino de alongamento na lateral do campo. Os reservas subiram depois ao gramado, para uma corrida.

O técnico Renato Gaúcho, que não chegou a ir ao campo do centro de treinamento, terá problemas para escalar o Grêmio no sábado. Maicon levou o terceiro cartão amarelo e é desfalque certo. Michel, Arthur e Kaio disputam a vaga. No ataque, Luan e Pedro Rocha se recuperam de tendinite e seguem como dúvida. Pedro está em estágio mais avançado de treinamento e chegou a correr em campo nesta terça.