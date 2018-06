Sem jogar, Palmeiras garante vaga antecipada às quartas de final do Paulistão

Mesmo sem entrar em campo, o Palmeiras já garantiu neste sábado a vaga nas quartas de final do Paulistão. A classificação para o mata-mata foi assegurada após o São Bento, segundo colocado do Grupo C, empatar sem gols com o Red Bull Brasil em Campinas e, assim, não poder mais terminar esta fase à frente do time alviverde.

+ Substituições certas de Roger evitam insatisfações no Palmeiras

A equipe de Sorocaba não pode mais alcançar o Palmeiras pois, com o empate deste sábado, chegou aos 14 pontos, seis a menos que o time da capital, e, restando dois jogos para o final da primeira fase, pode apenas igualar o número de pontos dos palmeirenses, mas não o número de vitórias, primeiro critério de desempate.

O time do técnico Roger Machado também pode se garantir na próxima fase em primeiro lugar do grupo. Isso acontecerá caso o Novorizontino, que tem 11 pontos e é o terceiro colocado, não vença o Ituano, em casa, ainda na noite deste sábado, em jogo marcado para começar às 21h30.

Se vencer, o time de Novo Horizonte ainda pode, matematicamente, tomar a liderança do Palmeiras. Lanterna do grupo, a Ferroviária empatou por 2 a 2 com o Mirassol na abertura da décima rodada e, com 11 pontos, pode, no máximo, garantir uma vaga na próxima fase como segundo colocado.

O Palmeiras fez na tarde deste sábado o primeiro treino depois da vitória por 3 a 0 sobre o Junior Barranquilla, da Colômbia, na estreia da Copa Libertadores. Apenas os jogadores que foram reservas neste confronto estiveram em campo na Academia de Futebol sob o comando de Roger Machado, que fechou a atividade para a imprensa.

Os jogadores, incluindo Guerra, Gustavo Scarpa e Thiago Santos, que entraram no segundo tempo da partida em solo colombiano, treinaram finalizações, triangulações e troca de passes, segundo informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras.

Os titulares da última partida não foram a campo e fizeram atividades de recuperação física. Edu Dracena, com dores no quadril, e Diogo Barbosa, em fase final de transição após entorse no tornozelo esquerdo, estiveram no gramado para realizar trabalhos com a preparação física. O Palmeiras encerrará na tarde deste domingo a preparação para o duelo contra o São Caetano, segunda-feira, no Allianz Parque, pela décima rodada do Paulistão.