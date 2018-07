Sem jogar, Victorino faz tratamento similar ao de Valdivia no Palmeiras

SÃO PAULO - Contratado no início do ano como parte da negociação envolvendo o atacante Luan, o zagueiro Victorino ainda não conseguiu estrear pelo Palmeiras e não tem previsão para que isso aconteça. O jogador ainda sofre com dores musculares e o departamento médico resolveu fazer um cronograma especial com o jogador, plano similar ao que é feito com o meia Valdivia.

A ideia do departamento médico do clube é fazer com que o zagueiro faça um trabalho para fortalecer os músculos e que ele tenha condição de atuar normalmente sem precisar ser poupado constantemente, como acontecia com Valdivia. Neste ano, o meia chileno só foi preservado em uma partida, contra o Sampaio Corrêa, na quarta-feira passada.

Victorino conseguiu ficar no banco de reservas em apenas dois jogos na temporada. O raro fato aconteceu nas partidas contra o Vilhena e Sampaio Corrêa, ambos pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, novamente contra o time maranhense, o jogador não foi relacionado porque está passando por um tratamento de fortalecimento muscular.

Por conta de diversos problemas físicos, o uruguaio não joga desde setembro de 2012, quando ainda defendia o Cruzeiro. Por saber da situação física do jogador, o técnico Gilson Kleina chegou a pedir a contratação de mais um zagueiro, já que Thiago Martins, outra opção para o setor, ainda se recupera de uma grave lesão. Mas a diretoria, até o momento não conseguiu contratar mais um atleta para a defesa.

Além de Thiago Martins, o técnico interino Alberto Valentim ainda pode contar com Lúcio, Wellington, Tiago Alves e Gabriel Dias, jogador promovido da base. Além disso, ele pode ainda improvisar Marcelo Oliveira no setor, algo que tem acontecido nos últimos jogos.