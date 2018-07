Sem jogos, gremistas ganham final de semana de folga

Para o volante Fábio Rochemback, capitão do time, o período sem jogos e de muito treinamento ajuda a equipe a ganhar entrosamento e a conhecer melhor a forma de trabalho do novo técnico Julinho Camargo. "Essa sequência de treinamentos está sendo muito boa, porque dá tempo para o Julinho pôr em prática a maneira como ele quer que a gente jogue. Todos os jogadores precisam procurar o seu melhor. É sempre bom trabalhar a parte física também", comentou o jogador.

O treino deste sábado no Olímpico teve duas novidades. Apesar de o Grêmio já ter oficializado a sua negociação com a Udinese da Itália, o lateral-esquerdo Neuton reapareceu no clube e treinou normalmente com o restante do elenco. A diretoria ainda espera que os detalhes finais da venda sejam fechados.

Outro que voltou foi o atacante Bergson, que estava emprestado ao Suwon, da Coreia do Sul, mas rescindiu o contrato com os asiáticos. Ele treinou em separado e deverá ser novamente emprestado.