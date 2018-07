Sem jogos oficiais até maio, Fluminense volta a treinar

Após três dias de folga, o elenco do Fluminense se reapresentou na tarde desta quarta-feira nas Laranjeiras para iniciar um longo período de treinos. Eliminado nas semifinais do Carioca e sem ter que disputar as primeiras fases da Copa do Brasil, o time só voltará a campo para uma partida oficial no próximo dia 9 de maio, quando estreia no Brasileiro. Assim, a equipe deverá viajar a Mangaratiba na próxima semana para realizar uma inter-temporada.

O treino desta quinta-feira foi leve. Com tempo ruim, os jogadores trabalharam a maior parte do tempo na academia do clube. Depois, apenas realizaram atividades físicas no gramado. O atacante Fred, que foi poupado dos treinos da semana passada devido a dores na coxa direita, participou normalmente da atividade.

Nos bastidores, cogita-se a realização de um clássico Fla-Flu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 3 - mesmo dia da final do Carioca. Fluminense e Flamengo, que caíram nas semifinais do Estadual, estão rompidos com a Federação de Futebol do Rio (Ferj). A realização do amistoso, porém, é improvável, já que dependeria da aprovação da entidade que rege o futebol carioca.