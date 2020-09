Sem jogos oficiais há seis meses, falta de ritmo desafia o River contra o São Paulo

O principal desafio do River Plate na retomada da Copa Libertadores da América contra o São Paulo, nesta quinta-feira, no Morumbi, é o mesmo de várias equipes estrangeiras: a falta de ritmo após o período de seis meses de paralisação por causa do novo coronavírus.

Como o futebol na Argentina ainda não retornou, a última vez que os comandados do técnico Marcelo Gallardo disputaram um jogo oficial foi no dia 11 março, antes da pandemia. Na ocasião, o River fez 8 a 0 sobre o Binacional, do Peru, em jogo válido pela segunda rodada da Libertadores. O torneio foi interrompido poucos dias.

A equipe argentina voltou aos treinamentos apenas há pouco mais de um mês. Diante do longo período inativo, o River pode ser prejudicado, considerando principalmente a forma como joga, com intensidade e movimentações a todo o momento. "Vamos ter uma equipe aguerrida. Da melhor forma que podemos entrar em campo. Os jogadores estão com vontade de jogar, de ganhar", salientou Gallardo.

A situação que o River vai encarar contra o São Paulo se repetiu com outras duas equipes que enfrentaram brasileiros nesta retomada da competição. O Jorge Wilstermann, que perdeu para o Athletico-PR, não entrava em campo para um jogo oficial desde 14 de março. O mesmo aconteceu com o Bolívar, superado pelo Palmeiras, por 2 a 1, na quarta-feira, em La Paz. O Campeonato Boliviano tem previsão para começar apenas em novembro.

Derrotado pelo Internacional, o América de Cali tinha realizado apenas dois jogos oficiais antes de perder por 4 a 3, na quarta-feira, no Beira-Rio, pelo grupo E. Pela mesma chave, o rival Grêmio foi superado pela Universidad Católica por 2 a 0. Os chilenos disputaram apenas quatro partidas oficiais antes do compromisso.

Já o Independiente del Valle, do Equador, que enfrenta o Flamengo, também nesta quinta-feira, tem oito jogos oficiais desde o retorno do Campeonato Equatoriano, retomado em agosto. O mesmo ocorreu com o Santos, que empatou sem gols com o Olímpia, do Paraguai, que entrou em campo 11 vezes desde o retorno do torneio local em 22 de julho.