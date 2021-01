Sem Jonathan, Athletico-PR enfrenta Ceará por vaga no grupo da Sul-Americana

Com Jonathan suspenso, pelo acúmulo de cartões amarelos, o Athletico-PR terá apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Flamengo por 2 a 1, na rodada passada. Para o confronto diante do Ceará, neste domingo, às 19h, na Arena Vozão, o técnico Paulo Autuori deverá promover o retorno de Khellven pelo lado direito de campo. Esta foi a única confirmação do treinador antes da viagem para a capital cearense.

Paulo Autuori chegou a testar os meias Jadson e Léo Cittadini entre os titulares, mas a expectativa é que siga com um meio-campo formado por Richard, Christian, Fernando Canesin e Carlos Eduardo. Por outro lado, o treinador não poderá contar novamente com os lesionados Márcio Azevedo, Erick e Lucho González.

"Acredito que será um confronto bem competitivo. A equipe do Ceará também é muito qualificada. Então todos podem esperar um grande jogo. Vamos fazer o possível para conquistar os três pontos e colocar o Athletico no lugar mais alto possível da tabela", disse Khellven, de volta ao time.

De altos e baixos no Campeonato Brasileiro, o Athletico tenta ainda se firmar na zona de classificação para a Sul-Americana. O time paranaense entra na rodada na 12ª colocação, com 42 pontos, assim como o Atlético-GO, 13º. Uma vitória fará com que ganhe posições importantes na busca por seu objetivo.