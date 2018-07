Sem Julio Baptista, Marcelo repete time do Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira decidiu não mudar a escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Goiás, nesta quarta-feira, no Serra Dourada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a formação será a mesma do triunfo por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, quando o time não contou com o meia Julio Baptista, o volante Henrique e o atacante Martinuccio.