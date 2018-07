Sem Juninho, Vasco terá meia Felipe para bater Libertad

Algo que não se pode dizer do técnico Cristóvão Borges é que não tenha coragem de correr riscos. Mesmo tendo assumido a comando do Vasco inesperadamente, com o problema de saúde de Ricardo Gomes, e com permanente dúvidas sobre sua experiência e capacidade, o treinador volta a tomar uma decisão vista com ressalvas para a importante partida desta quarta-feira contra o Libertad (Paraguai), às 22 horas (de Brasília), no estádio Nicolás Leoz, em Assunção, pela Copa Libertadores. Juninho Pernambucano ficou no Rio de Janeiro e Felipe vai ganhar a sua chance entre os titulares.

A decisão de "barrar" Juninho Pernambucano ainda repercute em São Januário e entre a torcida, que não entende por que o meia atuou na partida contra o Madureira para ser preservado no mais crucial jogo contra os paraguaios, que têm entre seus torcedores ilustres o presidente da Conmebol, que dá nome ao estádio. Com três pontos, o Vasco olha para cima para ver o Libertad no Grupo 5, que soma seis.

"Fazemos o monitoramento de todos os atletas jogo a jogo e neste momento começa a haver um desgaste. Junto com o Juninho achamos melhor que ele jogasse no domingo. Claro que é uma partida importante, mas existe um cuidado para não perdermos mais jogadores por contusão", argumentou Cristóvão Borges, confirmando que a ideia era poupar o camisa 8 da viagem até o Paraguai.

Nesse cenário, Felipe assume a função de principal armador do time. O meia vinha reclamando constantemente de sua condição de reserva e pleiteava mais tempo em campo. Agora vai ter oportunidade de mostrar que pode permanecer na equipe principal. Juninho Pernambucano é o único desfalque com relação ao time que derrotou o Alianza Lima (Peru), na semana passada, por 3 a 2, também pela Libertadores.

Como opções, Cristóvão Borges ganha o reforço de Rômulo, Allan e Eder Luís. Recuperados de lesões, eles ficam no banco e podem entrar no decorrer do confronto, caso a ocasião assim determine. "Esses três jogadores ainda precisam de ritmo. Eles podem até participar do jogo, mas não têm condição de disputar uma partida inteira", adiantou o técnico cruzmaltino.