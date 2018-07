Sem Kaká e Luis Fabiano, Muricy Ramalho ensaia time

Apesar de já estarem treinando com o bola, Luis Fabiano e Kaká ficaram fora do time do São Paulo montado pelo técnico Muricy Ramalho neste sábado, no último treino na semana que antecede ao retomada do Brasileirão. O elenco trabalhou pela manhã e agora terá folga até a segunda-feira.

Contratado em maio, Alan Kardec deve ser titular diante do Bahia, quarta-feira, na Fonte Nova. Agora que foi aberta a janela de transferências internacionais, o atacante, que pertencia ao Benfica, deverá ser escalado no ataque tricolor ao lado de Ademilson e Osvaldo. Pato fica no banco.

Pelo menos foi isso que indicou Muricy no treino tático desta manhã. Ele montou o time com: Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Ademilson, Alan Kardec e Osvaldo.

Na atividade, trabalhou a bola aérea defensiva e ofensiva, tanto em cobranças de faltas como de escanteios. O treinador ainda coordenou e ajustou o posicionamento individual de vários jogadores dentro de campo e ensaiou jogadas de bola parada.

Kaká e Luis Fabiano, assim como o zagueiro Rafael Tolói, que volta de empréstimo à Roma, não participaram da atividade e fizeram um trabalho físico e técnico separado do restante do elenco. O lateral-esquerdo Reinaldo e o zagueiro Paulo Miranda seguem em recuperação no Reffis.