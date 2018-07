Sem Kleber, Joel esboça Vasco com novidades para partida no Recife

O técnico Joel Santana, do Vasco, esboçou no treino desta quinta-feira a equipe que vai iniciar o jogo contra o Santa Cruz, neste sábado, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades em relação ao último jogo, está o retorno do atacante Thalles, que servia a seleção brasileira Sub-21 e a entrada do meia argentino Maxi Rodriguez no lugar de Douglas, que se recupera de um machucado no olho, ocasionado por um acidente doméstico.

Os jogadores participaram de um treinamento coletivo e o time titular apresentava a seguinte escalação: Martín Silva; Diego Renan, Rodrigo, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Fabrício, Pedro Ken e Maxi; Kleber e Thalles. Porém, momentos depois, o time foi informado que teria um desfalque no ataque. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu o pedido de efeito suspensivo para o atacante Kleber. Com isso, o jogador terá de cumprir suspensão e não terá condições de jogo.

Em seu posto, Joel deve optar por Edmílson ou Lucas Crispim, que têm sido bastante utilizados. O Vasco está perseguindo a liderança da Série B e pode alcançar o posto com uma vitória neste sábado, mas para isso também vai precisar torcer por um tropeço da líder Ponte Preta, que joga um dia antes. Ambos têm o mesmo número de pontos (54).