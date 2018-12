Sem Kleina e Guto, Ponte define Mazola Júnior como 1ª opção para assumir time

Depois da falta de acerto com Gilson Kleina e Guto Ferreira, a diretoria da Ponte Preta decidiu procurar Mazola Júnior, ex-Criciúma, para assumir a função de técnico para a temporada 2019. Ele já foi contactado e agora o acerto depende da evolução das negociações.

O que atrapalha um pouco é que Mazola Júnior está na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), fazendo um curso para técnicos organizado pela CBF Academy, braço educacional da confederação. Desde a última terça-feira até o próximo dia 14, ele estudará para buscar a licença Nível A, ao lado de técnicos conhecidos como Tite, Mano Menezes e Dunga.

A ideia da diretoria da Ponte Preta é formar uma comissão técnica própria, deixando ao novo treinador a opção apenas de indicar um auxiliar e, talvez, um preparador físico. Aos 53 anos, Mazola Júnior já trabalhou na base do clube no final da década de 1990. Ele já acumula experiência no futebol paulista, tendo trabalhado no Ituano, Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto.

Na Série B, Mazola Júnior já conseguiu o acesso com o Sport em 2011 e também dirigiu clubes como Vila Nova-GO, CRB e Paysandu. Nesta temporada, livrou o Criciúma do rebaixamento.