Sem Kompany, Bélgica chama dois do Liverpool para Euro

Vincent Kompany está oficialmente fora da Eurocopa após o técnico da seleção belga, Marc Wilmots, ter anunciado nesta quinta-feira a lista prévia de convocados para o torneio sem a presença do zagueiro do Manchester City, que está lesionado.

"É uma pena para mim e para o time", disse Wilmots, ao comentar a ausência de Kompany. "Não vamos chorar sobre isso", acrescentou. "Nós estamos olhando resolutamente para o futuro".

Kompany se lesionou no início da derrota do Manchester City para o Real Madrid pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa e já tinha dito que iria perder o torneio marcado para a França.

Os atacantes do Liverpool Divock Origi e Christian Benteke foram incluídos na lista, apesar do primeiro estar em recuperação de uma lesão no joelho e do segundo não ser titular do time inglês. "Toda vez que eu o vi jogar, se foi por apenas dez minutos ou 15, ele foi bem", declarou Wilmots sobre Benteke.

Em meio a dúvidas sobre lesões, Wilmots chamou nove jogadores de defesa, mas vai cortar um deles até 31 de maio, o prazo final da Uefa para a definição dos elencos para a Eurocopa.

O zagueiro do Tottenham Toby Alderweireld é o favorito para ocupar a vaga de Kompany na defesa titular da Bélgica, enquanto o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, deverá ser o responsável por liderar o setor ofensivo. "Eu acho que é essencial ter três atacantes", disse Wilmots. "Kevin é o homem perfeito para segurar a bola".

Na Eurocopa, a Bélgica vai jogar no Grupo E, tendo as seleções da Itália, da Irlanda e da Suécia como adversárias.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA BÉLGICA PARA A EUROCOPA

Goleiros: Thibault Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Jean-Francois Gillet (Mechelen).

Defensores: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Jason Denayer (Galatasaray), Bjorn Engels (Brugge), Nicolas Lombaerts (Zenit St. Petersburg), Jordan Lukaku (Oostende), Thomas Meunier (Brugge), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham).

Meio-campistas: Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Zenit St. Petersburg), Radja Naingollan (Roma).

Atacantes: Michy Batshuyi (Olympique de Marselha), Christian Benteke (Liverpool), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Romelu Lukaku (Everton), Dries Mertens (Napoli), Divock Origi (Liverpool).