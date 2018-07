Sem lamentação, Joel pede rápida recuperação no Fla A derrota por 2 a 1 para o Vasco, na última quarta-feira, causou a queda do Flamengo nas semifinais da Taça Guanabara. No entanto, a Taça Rio já começa na próxima quarta-feira e a equipe ainda está em meio à disputa da Libertadores. Por isso, o técnico Joel Santana não quer saber de lamentação pelo resultado e pediu rápida recuperação aos jogadores.