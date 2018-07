CBF divulga uniformes da seleção que serão usados na temporada

A CBF divulgou nesta quinta-feira imagens dos novos uniformes da seleção brasileira. Depois de dois anos, a Nike, fornecedora de materiais esportivos, promoveu mudanças na camisa, shorts e meião da equipe, mas não realizou nenhuma grande revolução e manteve o estilo e as cores que caracterizam o País.

Uma festa para o lançamento oficial dos uniformes estava programada para esta quinta-feira pela manhã, mas na quarta a Nike informou que preferiu cancelar a cerimônia. A camisa amarela é lisa e tem pequenos detalhes verdes na gola e na lateral, enquanto o segundo uniforme, azul, obedece o padrão com detalhes brancos nos mesmos locais.

As camisas possuem estampas na parte interna e externa que representam o orgulho pela pátria. O escudo, feito em material de alta densidade e fixado ao tecido com técnica heat-transfer, é rodeado pelas cinco estrelas. A palavra “Brasil” reaparece sob o escudo, e também está bordada na parte de atrás do pescoço.

Uma grande inovação é que o uniforme é 10% mais leve que o anterior. Com a tecnologia Nike Aeroswift Vapor, a camisa chega a ser 50% mais flexível que os últimos modelos. Isso por causa do novo fio texturizado, de alta performance, que afasta o suor da pele 20% mais rápido. A secagem do tecido também é mais rapida. Outro detalhe importante é que a Nike aprimorou o caimento e ajuste das peças.

A última vez que a seleção brasileira havia apresentado um novo uniforme foi no fim de 2013, quando a CBF mostrou a camisa que seria utilizada na Copa do Mundo. Desde então, a Nike vinha optando por não alterá-lo anualmente.