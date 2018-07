Sem laterais titulares, Palmeiras define relacionados contra Vitória

SÃO PAULO - O Palmeiras realizou neste sábado o último treino antes da partida contra o Vitória, domingo, às 18h30, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O time para o terceiro jogo sob o comando do técnico interino Alberto Valentim estará cheio de desfalques.

Além de Fernando Prass, Bruno César (machucados) e Valdivia (com a seleção chilena), quem também não joga em Salvador é o atacante Leandro, que está com a seleção brasileira Sub-21, além dos laterais William Matheus, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, e Wendel, com dores musculares.

Na manhã deste sábado, o interino Alberto comandou um coletivo no qual esboçou o time titular, e a grande preocupação ficou para o setor direito da defesa. Luis Felipe, único lateral-direito de ofício na equipe, ainda está fora de forma. Assim, o treinador terá de apostar em uma improvisação. A tendência é que ele escale Tiago Alves no setor, já que o zagueiro atuou assim em alguns jogos sob o comando do demitido Gilson Kleina.

A grande novidade é a provável estreia do meia Bernardo, que fica como opção no banco de reservas. "Fico um pouco ansioso, claro, com frio na barriga. É normal. Espero que a gente tenha uma viagem tranquila e possamos fazer um grande jogo na Bahia", disse o jogador. O Palmeiras deve começar a partida com a seguinte formação: Fábio; Tiago Alves, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; Renato, Wesley e Mendieta; Marquinhos Gabriel, Diogo e Henrique.

Goleiros: Fábio e Bruno

Laterais: Juninho e Victor Luis

Zagueiros: Lúcio, Marcelo Oliveira, Wellington e Tiago Alves

Volantes: Renato, Eguren, Wesley e Josimar

Meias: Mendieta, Marquinhos Gabriel, Bernardo, Felipe Menezes e Mazinho

Atacantes: Diogo, Henrique e Rodolfo