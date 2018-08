Sem laterais titulares, Sport tenta quebrar série de dez jogos sem vitórias

Mais uma vez o técnico do Sport, Eduardo Baptista, não vai ter vida fácil para escalar o time titular. Na derrota por 2 a 0 para o América-MG na última quarta-feira, ele perdeu os dois laterais titulares para o jogo com o Botafogo neste sábado, às 21 horas, no Engenhão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cláudio Winck e Sander receberam o terceiro cartão amarelo e estão automaticamente suspensos. Raul Prata ainda não se recuperou de lesão e também é desfalque certo.

Com as baixas, Eduardo Baptista deve aproveitar o zagueiro Ernando como lateral. Ambidestro, ele pode atuar pelos dois lados. Jean, contratado do Tubarão e que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, pode começar pela direita. Na vaga ao lado de Ronaldo Alves, o experiente Durval deve ser confirmado. Os volantes Gabriel e David também são opções para as baixas nas laterais.

Por outro lado, o atacante Rogério volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão - foi expulso na derrota por 3 a 0 para o Santos. "Rogério volta e vou estudar uma formação até para preencher a lateral. A gente vai estudar uma estratégia, mas é certo que Rogério volta. Ele foi bem contra o Santos, tem currículo, é experiente", confirmou o treinador.

A dor de cabeça de Eduardo Baptista não é apenas essa. Com a sequência de dez jogos sem vitórias, o Sport segue com apenas 20 pontos e aparece com a pior defesa da competição, com 32 gols sofridos em 20 partidas, à frente apenas do Vitória, que foi vazado 40 vezes.