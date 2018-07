Sem lateral-direito, Cruzeiro improvisa zagueiro Léo

Diego Renan vinha atuando improvisado, mas o lateral-esquerdo se machucou. Assim, quem jogou na direita diante do Vasco foi o zagueiro Léo, que se mantém à disposição caso o técnico Celso Roth considere necessário utilizá-lo por ali.

"Procuro estar à disposição do treinador, seja como lateral ou zagueiro. O Celso me conhece, sabe que tenho condições de fazer isso, já trabalhei com ele nessa posição no Grêmio. Se for possível, para dar nosso melhor, estou à disposição", disse Léo, que garante não ter a ambição de se especializar na posição.

Enquanto Léo joga pela direita, Victorino vem se destacando no miolo de zaga. O uruguaio voltou ao time contra o Vasco e teve uma atuação segura. "O time todo não estava bem e isso fazia com que ninguém se destacasse. Agora o time está muito bem, entrosado, todo mundo se entregando, e quando todo mundo joga assim, com essa vontade de vencer, todos os jogadores se destacam."