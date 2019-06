Sem Lautaro, Argentina faz treino fechado e inicia preparação para pegar o Catar

Depois do empate frustrante por 1 a 1 com o Paraguai no Mineirão, a seleção da Argentina iniciou a preparação para o duelo contra o Catar, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, na Arena do Grêmio. O confronto, o último da equipe na fase de grupos, definirá a vida dos argentinos na Copa América.

O treino, realizado na Cidade do Galo, foi todo fechado à imprensa. Os titulares contra o Paraguai fizeram exercícios regenerativos na academia, com exceção do meia Roberto Pereyra, que esteve em campo junto dos reservas na atividade que teve como foco as finalizações. Ele foi substituído por Agüero no intervalo da partida no Mineirão.

A Associação do Futebol Argentino informou que o atacante Lautaro Martínez, que começou o jogo entre os titulares pela primeira vez na Copa América, além dos trabalhos na academia, também fez fisioterapia para ajudar na recuperação de uma pancada que sofreu na região do glúteo esquerdo.

"Lautaro não estava bem, conversamos no intervalo. Ele continuou no jogo porque fisicamente é um animal, mas recebeu uma pancada muito forte", disse o técnico Lionel Scaloni depois da partida. O jogador da Inter de Milão foi substituído por Di María e deixou o campo irritado. Apesar da pancada, ele não deve ser problema para a rodada final.

A delegação argentina embarca para Porto Alegre na noite desta quinta-feira. Lá, o elenco treina mais duas vezes antes da partida na Arena do Grêmio. Lanterna do Grupo B com um ponto, a seleção de Messi precisa da vitória contra o Catar para avançar às quartas de final.