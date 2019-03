Sem Lautaro, Spaletti rejeita presença de Icardi pela Inter contra a Lazio

O técnico da Inter de Milão, Luciano Spalletti, confirmou neste sábado (30) que o atacante Mauro Icardi ficará de fora da partida de amanhã (31) contra a Lazio, no San Siro, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O argentino foi reintegrado ao grupo da Inter e treinou normalmente nesta semana.

O artilheiro não disputa uma partida desde o dia 9 de fevereiro, quando foi titular na vitória por 1 a 0 do clube nerazzurro diante do Parma. Na ocasião, o atacante era capitão e um dos jogadores mais importantes da equipe. Lautaro Martínez, que o substituiu e vinha atuando como titular desde o seu afastamento, sofreu uma lesão na coxa direita na vitória por 1 a 0 da Argentina sobre o Marrocos, em um amistoso disputado na cidade de Tânger.

Com isso, os rumores que Icardi finalmente retornaria aos gramados surgiram na imprensa italiana. No entanto, foram refutados pelo treinador nerazurro. "De certa forma, era como ter um novo jogador, porque ele não estava conosco há muito tempo. Ele treinou e, de certa forma, precisamos levá-lo de volta ao nosso comportamento de regime de treinamento. Considerando o que aconteceu ultimamente, eu acho que ele ainda não é capaz de ajudar seus companheiros de equipe neste jogo. É por isso que ele não foi chamado", disse Spalletti.

Sem Icardi e Martínez, o técnico da Internazionale deverá optar pela entrada do senegalês Keita Baldé. O italiano Matteo Politano também entrará na briga para começar entre os titulares. Em entrevista à agência Ansa, o advogado de Icardi, Paolo Nicoletti, declarou que não pode falar sobre o caso, mas se surpreendeu com a decisão de Spalletti de deixar o argentino de fora da partida contra a Lazio.

"Icardi se colocou à disposição da equipe desde o dia de seu retorno, com profissionalismo, seguindo os passos que concordei no interesse da Inter e do jogador com o CEO, Beppe Marotta, e também do presidente, Steven Zhang. Não pude comentar sobre a decisão de não convocar Icardi e não posso comentá-lo sem conhecer as razões", afirmou Nicoletti.

A confusão entre Inter e Icardi começou nas vésperas de uma partida contra o Rapid Viena, pela Liga Europa. O clube italiano informou repentinamente pelo Twitter que o jogador não seria mais o capitão do time. Além disso, o centroavante de 26 anos não foi relacionado para o confronto contra o clube austríaco. O atacante, por sua vez, passou a treinar separado e alegou que sua ausência foi por conta de uma lesão no joelho. Em contrapartida, a Inter afirma que os exames médicos realizados pelo atleta não constataram nenhum problema.

Mesmo ficando de fora das últimas nove partidas, Icardi ainda é o artilheiro do clube na temporada, com 15 gols marcados. O centroavante possui contrato com a Inter até junho de 2021 e vem sendo sondado por outras equipes, como o Real Madrid.