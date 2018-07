Sem Leandro Damião, Santos terá Arouca e Cícero contra Ituano

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira indicou nesta sexta-feira, em coletivo realizado no CT Rei Pelé, que o volante Arouca e o meia Cícero vão reforçar o Santos na partida deste domingo contra o Ituano, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Em compensação, o atacante Leandro Damião fica fora da partida e não fará a sua estreia pelo time em Itu.

Arouca e Cícero estão recuperados de lesões no tornozelo e treinaram entre os titulares. Cícero, inclusive, ocupou a vaga do meia argentino Montillo, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e está muito próximo de acertar a sua transferência para o Shendong Luneng, da China. Oswaldo, porém, evitou confirmar a escalação de Cícero, porque o jogador interessa a outros clubes. Mas reiterou que conta com o meia.

A outra novidade na escalação do Santos diante do Ituano será o zagueiro Neto, que atuará ao lado de Jubal na defesa, substituindo Gustavo Henrique, que disputará amistoso pela seleção brasileira Sub-21. A escassez de zagueiros no elenco - Edu Dracena está contundido - inclusive vai levar Oswaldo a deixar David Braz, que estava fora dos planos, como opção no banco de reservas.

Já Leandro Damião ainda não estreará pelo Santos neste fim de semana. O clube não recebeu o valor da segunda parcela da Doyen Sports, que será repassada ao Internacional. Assim, o contrato do atacante não foi regularizado e ele só deve disputar a sua primeira partida pela equipe na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, diante do Corinthians.

O time do coletivo desta sexta-feira e que deverá enfrentar o Ituano tem a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Jubal e Neto, Mena; Alan Santos, Arouca e Cícero; Geuvânio, Thiago Ribeiro e Gabriel.