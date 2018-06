Sem Leandro Donizete e Hernández, Santos divulga os inscritos no Paulistão

O Santos anunciou nesta segunda-feira a lista de inscritos para o Campeonato Paulista. inicialmente, o clube selecionou 21 atletas - de um total de 26 possíveis - e mais oito da chamada lista B, que contempla jogadores nascidos até 1997 e que tenham atuado nas categorias de base.

+ Com mudança no regulamento, Paulista abre espaço para novos talentos

Entre os principais destaques estão a presença do zagueiro Cleber, emprestado ao Coritiba durante boa parte de 2017. Depois de reforçar o Bahia na última temporada, o centroavante Rodrigão também está de volta. Deve, inclusive, ser titular na estreia contra o Linense, quarta, fora de casa. Contratado do Internacional, o atacante Eduardo Sasha também foi confirmado.

Algumas ausências, contudo, também chamaram a atenção. É o caso do zagueiro argentino Fabián Noguera, do volante Leandro Donizete, do meia Rafael Longuine e do meia-atacante colombiano Vladimir Hernández, que não devem ser aproveitados pelo técnico Jair Ventura.

Já o zagueiro Gustavo Henrique e o meia Vitor Bueno, recuperando-se de graves contusões, ainda não foram inscritos. Mas, como o Santos pode acrescentar cinco jogadores, eles podem ser adicionados durante a primeira fase da competição.

Com problemas financeiros, o Santos perdeu alguns importantes jogadores para a próxima temporada, como o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira. Apostará, assim, em uma reformulação no elenco - como o retorno de jogadores emprestados - para o Campeonato Paulista.

Confira os jogadores inscritos na Lista A do Santos:

01 - Vanderlei

12 - Vladimir

34 - João Paulo

04 - Victor Ferraz

03 - Romário

38 - Daniel Guedes

22 - Caju

28 - Lucas Veríssimo

14 - David Braz

31 - Cleber Reis

02 - Luiz Felipe

05 - Alison

08 - Renato

20 - Vecchio

44 - Matheus Jesus

39 - Jean Mota

19 - Cittadini

11 - Bruno Henrique

13 - Rodrigão

36 - Copete

27 - Eduardo Sasha

Atletas inscritos na Lista B:

23 - Arthur Gomes

29 - Yuri Alberto

43 - Rodrygo

42 - Matheus Guedes

35 - Robson Bambu

26 - Victor Yan

21 - Lucas Lourenço

37 - Emerson