Sem Léo Silva, Atlético-MG visita o Bahia para recuperar 3º lugar no Brasileirão

Sem o veterano zagueiro Leonardo Silva e com mudanças no meio-campo, o Atlético Mineiro vai a Salvador enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova nesta segunda-feira, às 20 horas, no encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro busca o triunfo para voltar à terceira posição na tabela de classificação.

O Atlético tem 26 pontos e caiu para o quarto lugar em virtude da vitória do Internacional sobre o Botafogo no domingo, que fez o time gaúcho pular da quinta para a terceira posição. Se vencer o Bahia, fica com os mesmos 29 pontos dos rival gaúcho mas retoma o terceiro lugar por ter mais vitórias.

Thiago Larghi ainda não confirmou a equipe que vai a campo contra os baianos, mas o treinador atleticano deu a entender que deve promover o retorno de Matheus Galdezani ao meio-campo. O jogador foi expulso contra o Palmeiras, cumpriu suspensão diante do Paraná e está liberado para jogar em Salvador.

"Estou trabalhando. Acho que a oportunidade que eu tenho, pude aproveitar bem. Esperando o Thiago para ver o que ele vai fazer, ele é o treinador. Quando a oportunidade chegar, estou pronto para ajudar", disse Galdezani, que deve formar dupla no meio com José Welison.

À frente deles jogará Elias. Luan e o uruguaio David Terans, elogiado por Larghi depois da assistência para o gol de Leo Silva na última partida, brigam por uma vaga entre os titulares. O equatoriano Cazares, que foi reintegrado ao elenco após não ter sido negociado com o futebol árabe, também pode aparecer no time titular.

A equipe será mais jovem no duelo, já que os experientes Léo Silva e Fábio Santos não jogarão. O defensor, que voltou com gol contra o Paraná após ficar afastado em razão de uma lesão muscular na coxa, será preservado. O departamento médico entende que o jogador possui uma fadiga muscular. Com isso, Gabriel deve formar a dupla de zaga com Iago Maidana.

Já o lateral-esquerdo torceu o tornozelo e também está vetado. O jovem Carlos Gabriel deve ser o escolhido para iniciar a partida. Ele já entrou no último jogo contra o Paraná, para substituir Fábio Santos.