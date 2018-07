Sem lesão, Balotelli está livre para jogar pelo Milan As dores musculares na coxa direita de Mario Balotelli não passaram de um susto. Nesta sexta-feira, o Milan revelou que os exames não detectaram nenhuma lesão, o que permitirá ao atacante participar dos primeiros jogos por competições oficiais do time italiano na temporada 2013/2014 do futebol europeu.