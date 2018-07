Sem lesão, Barcos deve jogar pelo Grêmio no domingo

Artilheiro do Grêmio no Brasileirão, o atacante argentino Barcos deixou o jogo contra o Cruzeiro aos 37 minutos do segundo tempo, na noite de quinta-feira, por causa das dores que estava sentindo no pé direito. Mas os médicos do clube descartaram qualquer lesão, confirmando que ele viaja com o elenco para enfrentar o Corinthians, neste domingo, no Itaquerão.

Como Barcos está liberado e deve jogar, o Grêmio terá apenas dois desfalques no time considerado titular: o lateral-direito Pará e o zagueiro Pedro Geromel, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro e vão cumprir suspensão. Em compensação, o volante Fellipe Bastos, que estava suspenso na última rodada do campeonato, está de volta.

Na reapresentação do grupo na tarde desta quinta-feira, após a derrota na noite anterior na Arena Grêmio, o técnico Luiz Felipe Scolari reuniu os jogadores para uma conversa de cerca de 40 minutos. Na sequência, os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram para o gramado treinar. A definição do time ficou para o dia seguinte.

Felipão também quis conversar com a imprensa na tarde desta quinta-feira. Depois da reunião de 40 minutos com o elenco, o técnico chamou os jornalistas que acompanham o dia a dia do clube para um encontro informal, no qual enumerou os erros da arbitragem que ele entende terem acontecido no jogo contra o Cruzeiro e que prejudicaram o Grêmio.