Sem lesão, Cicinho deve reforçar Santos contra Bahia no Brasileirão

SANTOS - Cicinho participou do trabalho regenerativo dos titulares do Santos, na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, e deve ser escalado para enfrentar o Bahia, quinta, pelo Brasileirão. O lateral-direito titular fez exame de ressonância magnética, após sentir dores musculares, mas não foi constatada lesão.

Já o atacante reserva Stefano Yuri, que também foi substituído durante o jogo contra o Flamengo, sofreu lesão na coxa direita. Ele iniciou tratamento de fisioterapia nesta segunda-feira mesmo e só deve voltar a treinar com bola depois das férias de 15 dias durante o recesso do Campeonato Brasileiro.

Liberados pelo departamento médico nesta segunda-feira, o atacante Gabriel e o volante Alan Santos fizeram pela primeira vez exercícios físicos com bola no campo, mas são pequenas as chances de ficarem à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira para o jogo contra o Criciúma, domingo, pelo Brasileirão.