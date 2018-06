Sem lesão grave, Carvajal se apresenta à Espanha nesta segunda e deve jogar Copa

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou que o lateral-direito Dani Carvajal, do Real Madrid, vai se apresentar nesta tarde de segunda-feira à seleção do país depois de exames constatarem que a lesão sofrida pelo jogador do Real Madrid durante a final da Liga dos Campeões, no último sábado, contra o Liverpool, na Ucrânia, não é grave. Com isso, o jogador deverá se reabilitar a tempo de defender a Espanha na Copa do Mundo da Rússia, que começa no dia 14 de junho.

Durante a vitória por 3 a 1 conquistada sobre a equipe inglesa, em Kiev, onde o time madrilenho se sagrou campeão europeu pela 13ª vez, Carvajal se lesionou no primeiro tempo do duelo e precisou ser substituído por Nacho.

Porém, por meio de nota publicada em seu site oficial, a RFEF informou que o atleta já poderá se apresentar na concentração do time nacional nesta segunda para iniciar o seu processo de recuperação após ser submetido a exames de ressonância magnética pela manhã, que constaram uma pequena lesão muscular isquiotibial na sua coxa direita.

A entidade disse que os exames foram realizados pelos médicos do Real Madrid e acompanhados de perto pelos profissionais do mesmo departamento da seleção espanhola. "Em vista dos resultados está prevista a incorporação de Dani Carvajal para iniciar o processo de recuperação desta lesão junto aos membros do corpo médico da seleção, que estarão em estreito contato com os do seu clube durante todo o processo médico", informou a RFEF.

Após se lesionar, Carvajal deixou o campo chorando durante a decisão do último sábado e acabou não participando no último domingo das celebrações do título realizadas pelo Real Madrid em alguns pontos da capital espanhola. Ele só juntou aos companheiros para a festa ocorrida no estádio Santiago Bernabéu.

Em 2016, o lateral ficou fora da Eurocopa disputada na França por ter se lesionado justamente na decisão da Liga dos Campeões daquele ano. Naquela ocasião, o problema foi de maior gravidade do que agora e ele precisou ser cortado do time nacional, dando lugar a Héctor Bellerín.

A Espanha fará a sua estreia na Copa do Mundo no dia 15 de junho, contra Portugal, em Sochi, pelo Grupo B da competição, na qual também terá pela frente o Irã no dia 20, em Kazan, e Marrocos no dia 25, em Kaliningrado. Antes disso, a equipe comandada por Julen Lopetegui fará amistosos contra a Suíça, no próximo sábado, em casa, e Tunísia, no dia 9, em solo russo.