Sem lesão grave, Rogério Ceni tem chance de jogar

"O Rogério foi submetido a uma ressonância que não detectou nenhuma lesão grave ou qualquer comprometimento no local onde anteriormente foi submetido à cirurgia", explicou o chefe do departamento médico do clube, José Sanchez, dando esperanças ao São Paulo de contar com o seu goleiro titular no próximo fim de semana.

Rogério Ceni participou dos últimos 98 jogos do São Paulo. Para não quebrar a sequência, o goleiro deu início à fisioterapia nesta segunda-feira no Reffis do CT da Barra Funda. "Ele será avaliado durante toda esta semana e caso apresente melhora do quadro poderá ficar à disposição para a partida do próximo sábado", disse Sanchez.