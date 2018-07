Sem lesão, Jorge Henrique deve reforçar Corinthians na final

SÃO PAULO - Jorge Henrique deverá reforçar o Corinthians no segundo jogo da decisão da Copa Libertadores, quarta-feira, no Pacaembu. O atacante não teve lesão constatada em exame de imagem realizado nesta sexta e mostrou estar em condições de jogo.

O jogador virou dúvida após sair de campo ainda no primeiro tempo do primeiro jogo contra o Boca Juniors, em Buenos Aires. Com dores na coxa direita, ele foi substituído por Liedson. Jorge Henrique, no entanto, já se mostrava confiante em relação as suas chances para o segundo jogo.

Os exames desta sexta só confirmaram a expectativa do jogador. Antes reticentes, os médicos do Corinthians se mostraram otimistas em relação às possibilidades do atacante de entrar em campo na próxima quarta. O exame desta sexta constatou apenas um edema na coxa.

Sem lesão, Jorge Henrique ficou apenas na academia, nesta sexta, ao lado de Alex e Emerson. Os três foram os únicos titulares a não correrem em volta do gramado nesta sexta. A novidade do treino desta sexta foram os retornos do chinês Zizao e de Edenílson e Gomes aos trabalhos com bola.

O grupo corintiano ficará concentrado neste fim de semana, apesar do adiamento do jogo com o Botafogo, para o dia 11 de julho. Os jogadores não deverão ter folga até a grande decisão contra o Boca Juniors, na quarta.