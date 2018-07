Sem lesão, Marcos Rocha é dúvida no Atlético-MG

Marcos Rocha vinha reclamando de dores no local e, por isso, foi desfalque na vitória do último domingo sobre o Vasco, por 2 a 1. O jogador segue realizando tratamento no local e, apesar de não ter nenhuma lesão, ainda sente o incômodo. Caso não tenha condições de atuar, ele deverá ser novamente substituído por Michel.

Nesta segunda-feira, os jogadores do Atlético-MG se reapresentaram na Cidade do Galo. Aqueles que atuaram diante do Vasco fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto os que não foram a campo no domingo também fizeram um trabalho leve, mas no campo.