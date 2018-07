Sem lesão, Messi disputará amistosos pela Argentina nos EUA

O atacante Lionel Messi não preocupa a seleção da Argentina e o Barcelona para os seus próximos compromissos. O astro realizou nesta terça-feira um exame médico nos Estados Unidos em razão da pancada no pé direito sofrida no último fim de semana, mas nenhuma lesão foi detectada, comunicou a Associação de Futebol Argentino e o Barcelona.

Assim, Messi permanecerá com a seleção da Argentina para os dois amistosos que a equipe vai disputar nos próximos dias. Os duelos, ambos nos Estados Unidos, serão com El Salvador, no próximo sábado em Nova York, e a Bolívia, na próxima terça-feira, em San Juan.

"O serviço médico do Barcelona coordenado com o da AFA confirma que os testes realizados por Lionel Messi na concentração da Argentina em Washington mostram que não tem qualquer leão no pé direito, onde recebeu uma pancada na última partida pelo Campeonato Espanhol contra o Real Madrid", afirmou o Barcelona em seu site oficial.

No último domingo, Messi participou da vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou, e mesmo com as dores, não foi substituído. E, sem lesão, poderá seguir atuando normalmente.