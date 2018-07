Sem lesão, Renan Ribeiro pode jogar pelo Atlético-MG

Renan Ribeiro, porém, segue em tratamento médico e não participou do trabalho tático comandado pelo técnico Dorival Júnior na manhã desta quinta-feira na Cidade do Galo. O goleiro reclamou de dores após disputa com o volante Rafael Jataí no treino de terça-feira e se for vetado será substituído pelo goleiro Aranha.

A situação do zagueiro Réver, que se contundiu durante a vitória do Atlético-MG por 4 a 1 sobre o Flamengo, no dia 13 de novembro, segue indefinida. Ele ainda será reavaliado pelo departamento médico da equipe mineira, que definirá a presença do defensor no duelo com o Goiás, em Sete Lagoas.