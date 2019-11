Sem lesão, Vitor Bueno deve ser opção no São Paulo contra o Athletico-PR

Após sentir dores na coxa direita durante a partida contra o Fluminense, o meia Vitor Bueno passou por exames nesta sexta-feira e não teve lesão detectada. Com isso, ele deve ficar à disposição do São Paulo para o jogo contra o Athletico-PR, neste domingo.

A previsão da comissão técnica é de que Vitor Bueno treine normalmente neste sábado, na última atividade antes da partida no Morumbi. Nesta sexta, os titulares ficaram na parte interna do CT da Barra Funda e fizeram trabalhos regenerativos.

Em relação à derrota por 2 a 0 para o Fluminense, o técnico Fernando Diniz terá a volta do meia Igor Gomes. Ele teve de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo da última quarta-feira.

Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Athletico-PR tem: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pablo.

A partida será realizada no domingo, às 16h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está em quinto lugar na tabela, com 52 pontos.